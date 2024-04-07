Синоптик Тишковец спрогнозировал июньское тепло к 10 апреля в Москве

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Июньское тепло придет в Москву на следующей неделе, с 8 по 14 апреля, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, ночью 8-го числа в столице будет не ниже 4–9 градусов, а днем, несмотря на небольшие дожди, температура воздуха достигнет от 15 до 20 градусов. На следующий день, во вторник, они будут в районе 20 градусов, несмотря на грозы и ливни. Даже ночью, по его данным, ожидается примерно 10 градусов.



"В среду станет по-июньски тепло. Западное крыло антициклона расчистит небосвод от туч, что вкупе с южными ветрами повысит дневную температуру до 18–23 градусов", – добавил он.

Тишковец предполагает, что в этот день метеорологи смогут зафиксировать новый суточный рекорд тепла. Текущий рекордный показатель в 21,1 градуса принадлежит 2008 году. В четверг, 11 апреля, ожидаются дожди и грозы, однако ночью будет 9–14, а днем 17–22 градуса.

12-го числа синоптик пообещал снижение температуры до 12–17 градусов днем и 3–8 ночью. В выходные днем температура может на 2–3 градуса превышать норму, заключил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с 8 апреля ожидается потепление до 20 градусов. Однако он предполагал, что следующая неделя в столице будет преимущественно без осадков. К 13–14 апреля столбики термометров вновь упадут, но не до заморозков, добавлял он.