Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дожде и грозе 9 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 9 апреля, в столице ожидается дождь и гроза. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, на протяжении всей недели температура воздуха в городе будет выше климатической нормы. Днем во вторник столбики термометров покажут до 17...19 градусов.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Во вторник в течение дня в городе возможен дождь от небольшого до умеренного. Также не исключена вероятность грозы. Поэтому без зонта из дома лучше не выходить.

"В среду будет еще теплее, столбики термометров покажут 20...22 градуса. Без осадков. Не исключено, что будет побит рекорд. Прошлый принадлежит 2008 году, когда температура воздуха составила 21,1 градусa", – отметила Позднякова.

В четверг днем в Москве прогнозируется 14...19 градусов. В пятницу будет чуть прохладнее, ожидается 11...16 градусов.

Ранее сообщалось, что в столице был установлен новый суточный рекорд по температуре для 3 апреля. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в этот день воздух в городе прогрелся до 18,1 градуса. Предыдущим рекордсменом было 3 апреля 1983 года. Тогда столбики термометров показали 17,9 градуса.

