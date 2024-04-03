Синоптик Тишковец назвал "собачьей чушью" прогнозы о рекордно жарком лете

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что "поставил бы к стенке" климатологов, которые предсказывают рекордно жаркое лето, сообщает "Газета.ру".

По его словам, точные прогнозы по погоде летом можно будет дать не раньше конца весны. В связи с этим он назвал "бредом" и "собачьей чушью" сообщения о жарком лете.

"Эти специалисты в кавычках никогда в своей жизни не разрабатывали долгие прогнозы. Прогнозы на лето, уважаемые специалисты, разрабатывают в конце весны. Сейчас это неуместно. Хотя виды, конечно, есть на девять месяцев вперед", – подчеркнул синоптик.

Ранее сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо. В последний раз он начал проявляться прошлым летом. Наибольший эффект от феномена обычно приходится на второй год его действия, уточнил эксперт.

Также СМИ сообщали, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений из-за явления Эль-Ниньо, для которого характерно аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. По словам синоптиков, уже в июне столбики термометров будут на семь градусов выше, чем климатическая норма.

При этом климатолог Алексей Кокорин заявил, что явление Эль-Ниньо не способно повлиять на летнюю температуру в Москве. По его данным, оно может оказать влияние на Индонезию, Юго-Восточную Азию, Перу, Калифорнию и Эфиопию. При этом в основном будет затронута не температура, а режим выпадения осадков, объяснил эксперт.