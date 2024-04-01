Климатолог допустил, что 2024 год будет жарче 2023-го

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в 2024 году может быть выше, чем в прошлом году. Рассказал РБК ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Климатолог отметил, что наиболее теплые года приходятся на период пика эффекта Эль-Ниньо – явления, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на 3 градуса.

Киселев сообщил, что предыдущее сильное Эль-Ниньо наблюдалось в 2016 году. Оно снова началось в прошлом году и, предположительно, закончится к середине 2024 года.

"Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на второй год его протекания. Так, 2024 год прогнозируется самым теплым", – прокомментировал эксперт.

В свою очередь, кандидат географических наук Наталья Чередько рассказала Pravda.Ru о точности долгосрочных прогнозов. Специалисты учитывают факторы, которые не влияют на погоду в краткосрочной перспективе: состояние почвы, снежного покрова и другие.

Чередько подчеркнула, что в долгосрочных прогнозах не указывают конкретные значения погодных параметров, только их возможные отклонения от климатических норм.

"То есть говорят: будет теплее или холоднее, суше или влажнее, чем обычно. Даже при таких аккуратных формулировках точность прогнозов – порядка 70%", – заключила эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал москвичам, что в столице ожидается летняя погода 1 и 2 апреля. Предстоящая неделя в Центральной и Южной России будет особенно теплой.