До 20 градусов тепла ожидается в Москве 1 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье 1 апреля. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что постоянный снежный покров сойдет в Москве к 4 апреля. Кроме того, в Подмосковье снег уже сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире. Наиболее высокий снежный покров был выявлен в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.