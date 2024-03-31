31 марта, 11:27Общество
Постоянный снежный покров сойдет в Москве к 4 апреля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Постоянный снежный покров сойдет в столице к 4 апреля, за минувший день сугробы в Москве уменьшились на 3 сантиметра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушино столько же, на Балчуге – 2 сантиметра, МГУ – 1 сантиметр", – поделился синоптик.
С его слов, в Московской области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире. Наиболее высокий снежный покров был выявлен в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.
Ранее стало известно, что суточные температурные рекорды могут обновиться в столичном регионе 1 и 2 апреля. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Москве ожидается серьезное потепление. Он добавил, что температура поднимется выше плюс 17 градусов.
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