Постоянный снежный покров сойдет в Москве к 4 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Постоянный снежный покров сойдет в столице к 4 апреля, за минувший день сугробы в Москве уменьшились на 3 сантиметра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"За минувшие сутки сугробы в Москве на опорной метеостанции ВДНХ сдулись на 3 сантиметра и составляют 8 сантиметров, что в 3 раза меньше, в Тушино столько же, на Балчуге – 2 сантиметра, МГУ – 1 сантиметр", – поделился синоптик.

С его слов, в Московской области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне, Серпухове и Кашире. Наиболее высокий снежный покров был выявлен в Михайловском и Ново-Иерусалиме, его высота составляет 10 и 7 сантиметров соответственно.

Ранее стало известно, что суточные температурные рекорды могут обновиться в столичном регионе 1 и 2 апреля. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в Москве ожидается серьезное потепление. Он добавил, что температура поднимется выше плюс 17 градусов.