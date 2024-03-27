Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Последний день марта может стать самым теплым в Москве с начала весны. Об этом в своем телеграм-канале сообщила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В воскресенье, 31 марта, воздух в городе может прогреться до 16 градусов.

"Не исключено, что температура воздуха повторит рекорд 2007 года с максимальной температурой воздуха на ВДНХ 17,2 градуса", – сообщила Позднякова.

Апрель в столице начнется с майской погоды. Ночью температура воздуха составит от плюс 6 до 8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла, информировала синоптик.

В среду, 27 марта, в Москве ожидается до 11 градусов тепла. В Подмосковье воздух может прогреться до 12 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 4–9 метров в секунду.

