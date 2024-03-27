До 11 градусов тепла ожидается в Москве 27 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Малооблачная погода без осадков ожидается в Москве и Московской области в среду, 27 марта. На дорогах местами гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 9 до 11 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов.

Скорость северо-западного ветра составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье до 22:00 27 марта действует предупреждение о гололедице.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что 30 и 31 марта температура в столице может достигнуть 17 градусов. Он добавлял, что 27-го и 28-го числа воздух прогреется до 9 и 11 градусов, а 29 марта – до 13 градусов.