Предупреждение о гололедице продлили в столице до вечера среды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера среды, 27 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 22:00 27 марта. Ранее его объявляли до 12:00 среды.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в конце марта возможно рекордное повышение температуры.

По его словам, на заключительной неделе марта произойдет широкий перенос воздушных масс с юго-западной составляющей, из-за чего потепление будет усиливаться, а под самый конец месяца ожидается рекордное майское тепло.

На текущей неделе температура в Москве превысит 15 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в первой половине недели столбики термометров днем будут выше нормы на 2 градуса, а во второй – на 4–5 градусов.