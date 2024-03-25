Март в Центральной России может завершиться рекордным теплом

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Рекордное повышение температуры возможно на территории Центральной России в конце марта. Об этом написал метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Текущий март в Центральной России почти на 2 градуса теплее положенного, и финальный аккорд месяца будет мажорным", – поделился он.

По его словам, на заключительной неделе месяца произойдет широкий перенос воздушных масс с юго-западной составляющей, отчего потепление будет усиливаться, а под самый конец месяца ожидается рекордное майское тепло.

"Из акватории Западного Средиземноморья, минуя весь Старый Свет, атмосферное река струйным течением на скорости 150–200 километров в час принесет на Русскую равнину субтропические воздушные массы. В результате трансформации в субботу потеплеет до +10…+15, а в воскресенье максимальная температура повысится до +12…+17, местами до 20 градусов тепла", – рассказал синоптик.

Тишковец напомнил, что в 2007 году столичные метеорологи зафиксировали 31 марта 17,2 градуса тепла. По его словам, на этой неделе возможно повторение или превышение этого рекорда.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что длительный период теплой погоды в столице должен начаться с 23 марта. Когда среднесуточная температура, уточнял он, будет выше 0, то это будет говорить о начале весны.