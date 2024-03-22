В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Воздух на главной метеостанции на ВДНХ прогрелся до плюс 9 градусов днем в пятницу, 22 марта. Это стало самой высокой температурой с начала 2024 года, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Вильфанд подчеркнул, что 21 марта температура воздуха составила около плюс 8,8–8,9 градуса тепла. Синоптик добавил, что другие столичные метеостанции днем 22 марта фиксировали более высокие температуры.

До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров днем 21-го числа колебались в районе плюс 8–10 градусов, из-за чего 21 марта стало самым теплым с начала года.



Кроме того, Позднякова предположила, что снежный покров в Москве может полностью растаять к началу апреля.

