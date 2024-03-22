21 марта стало самым теплым днем с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве днем 21 марта достигала 8–10 градусов, в связи с чем день стал самым теплым с начала 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.



"Но средняя суточная температура за 21 марта не вышла в лидеры, за счет холодной ночи она на ВДНХ составила лишь 3 градуса", – добавила она.

Однако днем 22 марта положительные температуры могут повторить значения предыдущего дня, причем прошедшая ночь стала менее морозной. Синоптики зафиксировали минимальную температуру в минус 3,6 градуса на столичной метеостанции на ВДНХ.

По данным российского Гидрометцентра, 22 марта ожидается переменная облачность без осадков, однако на дорогах не исключена гололедица. Днем в Москве будет от плюс 6 до плюс 8 градусов, а по Московской области значения могут доходить до 9 градусов тепла.



Как рассказывал ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, длительный период теплой погоды в столице должен начаться с 23 марта. Когда среднесуточная температура, уточнял он, будет выше 0, то это будет говорить о начале весны.

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