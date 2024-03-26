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26 марта, 13:03

Общество

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 28 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до утра 28 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Период предупреждения – до 11:00 28 марта. В ночные и утренние часы на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение о гололедице продлили в Москве и Подмосковье до 22:00 27 марта.

Между тем синоптик Александр Ильин спрогнозировал потепление в городе. Он заверил, что в предстоящие выходные воздух в столице местами прогреется до 17 градусов. Однако погода будет пасмурной и местами пройдет небольшой дождь.

Синоптики пообещали потепление в Москве 26 марта

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