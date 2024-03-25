Жителей Московской области предупредили о повышении уровня рек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Повышение уровня воды и затопление поймы в реках Московской области возможны в понедельник и вторник, 25 и 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, из-за постепенного повышения температуры воздуха, а также недавно прошедших дождей активизировались процессы таяния снежного покрова, а на реках Европейской России продолжилось половодье.

"По информации Гидрометцентра России, 25–26 марта возможно повышение уровня воды и затопление поймы в Тверской области на реке Торопе, в Калужской области – на реках Жиздре, Угре, Протве, Наре, в Московской области – на реках Протве, Наре, Москве-реке (выше Можайского водохранилища), Катыш, Пахре, Пре", – проинформировал Леус.

Он также отметил, что в Московской области на реке Пахре у поселка Стрелковская Фабрика превышена отметка выхода воды на пойму, поэтому в ближайшее время затопление поймы сохранится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что снег в Москве не растает до конца первой декады апреля. По его словам, в выходные снежный покров просел на 6–8 сантиметров из-за дождя, а за текущую неделю сугробы уменьшаться примерно на 7–10 сантиметров.