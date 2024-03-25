Снег в Москве не растает до конца первой декады апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова на сегодняшний день в столице превышает норму на 20–25%, из-за чего снег не успеет растаять до конца первой декады апреля. Об этом "Интерфаксу" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в выходные снежный покров просел на 6–8 сантиметров из-за дождя, который является главным разрушителем снега. Вильфанд отметил, что на этой неделе высота сугробов будет снижаться и за будние дни уменьшится примерно на 7–10 сантиметров за счет тепла. В лесах же покров сохранится до начала второй декады апреля, уточнил метеоролог.

Чтобы избежать аварий, он посоветовал автомобилистам пока не менять зимнюю резину на летнюю.

Ранее специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей столичного региона о желтом уровне опасности из-за гололедицы до полудня среды, 27 марта.

Между тем синоптик Александр Шувалов рассказал москвичам, когда ожидать потепления. Так, по его словам, сначала температура устаканится в Калининграде и Пскове, а уже после – в Центральной России.

