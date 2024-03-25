Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе до полудня 27 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столичного региона предупредили о желтом уровне опасности из-за гололедицы до полудня среды, 27 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Местами гололедица. Период предупреждения – до 12:00 27 марта", – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение также действует в Московской области.

Уточняется, желтый – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в столице на этой неделе будет существенно превышать климатическую норму, ожидается до 15 градусов тепла.

Между тем синоптик Александр Шувалов рассказал москвичам, когда ожидать потепления. Так, по его словам, сначала температура устаканится в Калининграде и Пскове, а уже после – и в Центральной России.