Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в столице полностью растает к началу апреля. Об этом сообщила RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Она объяснила, что в выходные дни на этой неделе в Москве столбики термометров будут выше нормы на 1,5–2 градуса. Так, в ночь на 23 марта температура в столице сохранится на уровне двух градусов, а в Подмосковье снизится до минус двух градусов, из-за чего к утру может образоваться гололедица.

Как утверждает Позднякова, днем 23 марта в области и столице ожидается небольшой дождь с осадками от 1 до 3 миллиметров

"Собираясь на прогулку, надо обязательно взять с собой зонты", – посоветовала синоптик.

При этом теплая и солнечная погода прогнозируется в столице в середине следующей недели, уточнила она. По словам Поздняковой, ночью можно будет ожидать температуру выше нуля в Москве, а днем – от пяти до девяти градусов.

"Весна продолжается, таяние снега тоже продолжится", – заключила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что москвичей ожидает на следующей неделе похолодание с дождем и мокрым снегом. По его словам, температура с 25-го по 31-е число не будет подниматься выше 5 градусов тепла днем, а ночью она вернется к нулевым значениям.



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