Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Похолодание с дождем и мокрым снегом ожидается на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, температура с 25-го по 31-е число не будет подниматься выше 5 градусов тепла днем, а ночью она вернется к нулевым значениям.

"В основном будет пасмурно, за исключением, может быть, понедельника", – добавил он.

Дожди могут начаться уже 23 и 24 марта, в предстоящие выходные, но 25-го числа будет солнечно. С 26 марта погода опять ухудшится, и далее ожидаются переменные осадки. Шувалов уточнил, что дожди не будут идти целыми днями, но и не будут кратковременными.

"Видимо, до конца марта у нас погода с дождями, причем дожди могут быть с примесью мокрого снега, и будет не так чтобы очень тепло. Давайте наслаждаться сегодняшним днем", – заключил синоптик.

Ранее Шувалов уже рассказывал, что в субботу и воскресенье, 23 и 24 марта, ожидаются дожди и пасмурная погода. Однако температура ночью станет ближе к плюсовым значениям, из-за чего исчезнет гололедица на улицах города.

Столбики термометров в эти дни не будут подниматься выше 6–8 градусов тепла. Также начнут активно таять и снежные сугробы, добавил он.

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