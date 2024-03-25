В Москве ожидается 15-градусное тепло на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве превысит 15 градусов на этой неделе. Об этом сообщил Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Весна будет бурно прогрессировать в столице," – сказал синоптик.

В первой половине недели дневная температура превысит нормы на 2 градуса, а во второй – на 4–5 градусов.

Вильфанд рассказал, что в Москве будет солнечно, в среду и четверг – малооблачно.

По его словам, ночью с 25 на 26 марта прогнозируется минус 4 – минус 2 градуса, а днем – 10–12 градусов. Дневные температуры на неделе составят 10–12 градусов. Ночные температуры прогнозируются от минус 5 до 0 градусов.

Эксперт уточнил, что к выходным в Москве станет еще теплее. Так, от 0 до 5 градусов ожидается по ночам в пятницу и субботу. Дневные температуры составят от 8 до 14 градусов.

"В воскресенье показатели термометра будут еще выше – от 10 до 15 градусов тепла. Это на 4–5 градусов превысит нормы", – отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что с 29 по 31 марта погода будет более облачной, с частыми прояснениями. Особых осадков на неделе не ожидается.

Вильфанд подчеркнул, что потепление приведет к активному таянию снега. В Москве следует ожидать половодья.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России в конце марта возможно рекордное повышение температуры.

По его словам, на заключительной неделе марта произойдет широкий перенос воздушных масс с юго-западной составляющей, отчего потепление будет усиливаться, а под самый конец месяца ожидается рекордное майское тепло.