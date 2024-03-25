Синоптик рассказал москвичам, когда ожидать потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура в столице поднимется до 15 градусов тепла уже в апреле. Сначала она устаканится в Калининграде и Пскове, а уже после – и в Центральной России. Об этом синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов заявил в эфире телеканала "360".

"Нужно набраться терпения. Безусловно, уже в ближайшие дни в Калининграде, Пскове потеплеет до 11–13 градусов тепла. Но это только на западе европейской территории России", – сказал эксперт.

В Москве солнце начнет выходить чаще, но температура воздуха в ближайшую неделю останется в пределах 5–10 градусов. В выходные, 30 и 31 марта, теплый воздух дойдет до центра средней полосы, после чего и начнется стремительное потепление, уточнил синоптик.

Он добавил, что в первые пять дней апреля снег практически полностью сойдет, а к седьмому числу растает полностью.

Между тем специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота сугробов в Москве уменьшилась до 26 сантиметров. Как отметила эксперт, этому поспособствовало не только потепление, но и туман с дождем.