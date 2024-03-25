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На Земле возобновилась слабая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"После 8 часов 24 минут на Земле возобновилась слабая магнитная буря класса G1", – пояснил он.

Данная степень говорит о том, что бури не окажут особого влияния на электросети и работу электронных приборов, а также могут не ощущаться людьми.

Ранее сообщалось, что ученые прогнозируют две магнитные бури 16 и 17 апреля. Их уровень будет достаточно слабым – G1.

До этого слабая магнитная буря прошла 21 марта. В субботу, 23 марта, магнитосфера Земли была в возбужденном состоянии.