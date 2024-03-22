Две магнитные бури ожидаются в апреле

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В апреле, 16-го и 17-го числа, ученые прогнозируют две магнитные бури. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии.

Уточняется, что их уровень будет достаточно слабым – G1 (Данная степень говорит о том, что бури не окажут особого влияния на электросети и работу электронных приборов, а также могут не ощущаться людьми. – Прим. ред.).

Последняя слабая магнитная буря прошла 21 марта, напомнили специалисты из лаборатории. Они также добавили, что в субботу, 23 марта, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Ранее терапевт София Хасиева рассказала, является ли метеозависимость болезнью. Она отметила, что данный недуг считается реакцией организма человека на изменения условий окружающей среды, однако это не является официально принятой болезнью.

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