РФ может отказаться от информации с западных метеоспутников к концу 2024 года

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Российские ученые полностью откажутся от информации с западных метеоспутников уже к концу текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова.

"До определенного времени у нас было тесное сотрудничество с западными коллегами – с системой EUMETSAT, которая поставляла нам достаточно большое количество оперативной информации, которая требуется в обычной нашей прогностической деятельности", – заявил он.

Общаясь с журналистами после старта ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" № 2–4, Шумаков добавил, что информационный поток от западных спутников почти иссяк. Однако, продолжил он, благодаря коллегам из "Роскосмоса" нехватку данных получилось практически ликвидировать.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что ошибки в прогнозах погоды нельзя полностью исключать, это происходит даже при наличии самого современного оборудования. По его словам, атмосфера является особой субстанцией. Ни сейчас, ни через тысячу лет не может быть абсолютно точного прогноза, подчеркнул эксперт.

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