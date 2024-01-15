Ученые рассказали, в какие месяцы Солнце "сойдет с ума"

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В 2024 году на Солнце будут происходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на заведующего Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики РАН Сергея Богачева.

"Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3–4 месяца, как в 2023 году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно", – заявил он.

По словам эксперта, ежемесячно в 2024 году ожидается по 2–3 бури. Пик солнечного цикла, согласно его прогнозу, придется на май-июнь, после чего активность пойдет на спад.

В свою очередь, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН, кандидат физико-математических наук Артем Абунин пояснил, что продолжительность циклов солнечной активности меняется по меньшей мере от 9 до 13 лет. Эксперт также высказал мнение, что в 2024 году планету Земля ожидает высокая солнечная активность с отдельными событиями.

Между тем 1 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка самого высокого класса. Она сопровождалась выбросом корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Длительность вспышки составила 34 минуты.



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