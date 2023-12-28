Названы главные астрономические события 2024 года

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В 2024 году россияне смогут увидеть покрытие планет Луной, солнечные затмения, суперлуние и соединение планет. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН кандидата физико-математических наук Николая Железнова и сотрудника ИПА РАН Рената Урунова.

Эксперты добавили, что также получится увидеть падение двух комет. В марте – начале апреля в Северном полушарии будет видна подлетающая к Солнцу периодическая комета 12P/Понса – Брукса. В октябре россияне увидят комету С/2023 A3.

В ИПА РАН уточнили, что солнечные затмения ожидаются 25 марта, 8 апреля, 18 сентября, а также 2 октября. Соединение планет прогнозируется 27 января, 22 марта и 11 апреля.

Между тем покрытие планеты Луной означает, что спутник Земли перемещается перед планетой таким образом, что ее часть временно скрывается от нашего взгляда. Явление произойдет 18 декабря в 11:00 по московскому времени, его можно будет наблюдать с территории Заполярья и Чукотки. Луна пройдет вблизи Марса.

Суперлуние – это явление, при котором Луна в момент полнолуния находится в самой близкой точке от Земли. Увидеть его можно будет 18 сентября и 17 октября. "Метеорные потоки" будут в ночь с 2 на 3 января, всего в следующем году их прогнозируется семь.



Ранее сообщалось, что Земля 3 января в 03:38 по московскому времени будет находиться в перигелии, то есть ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. В этот день расстояние между звездой и планетой составит 147 098 988 километров.

Также Железнов рассказывал, что астероид Апофис, который пролетит рядом с нашей планетой в 2029 году, скорее всего, не заденет орбиту геостационарных спутников. Однако есть небольшая вероятность того, что один из аппаратов будет сбит.

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