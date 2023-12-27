Астроном рассказала, опасно ли максимальное сближение Земли с Солнцем 3 января

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Приближение Земли к Солнцу, которое в 2024 году произойдет 3 января, представляет собой обычное астрономическое явление. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Ранее сообщалось, что Земля 3 января в 03:38 по московскому времени будет находиться в перигелии, то есть ближайшей к Солнцу точке своей орбиты. В этот день расстояние между звездой и планетой составит 147 098 988 километров.

По словам Рублевой, в этом событии нет ничего необычного. "Земля движется вокруг Солнца по определенной орбите, которая представляет собой слегка вытянутый эллипс. И примерно за 365 дней совершает полный оборот. Один раз в год наша планета максимально отдаляется от Солнца. Происходит это летом, в начале июля. Зимой же Земля в определенный период находится ближе всего к звезде", – пояснила специалист.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Такое событие происходит каждый год и не представляет опасности для нашей планеты. Также то, что Земля будет находиться на самом близком расстоянии от Солнца, никак не повлияет на погодные условия. Это замечаем и мы, и другие специалисты.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, какого цвета на самом деле Солнце. По его словам, многие полагают, что оно желтое, однако это обман зрения. Если покинуть пределы атмосферы Земли, то звезда окажется почти белой.

