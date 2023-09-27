Астроном рассказал про настоящий цвет Солнца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Многие привыкли считать, что Солнце желтого цвета, но на самом деле оно почти белое. Об этом Москве 24 рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

"Наши глаза убедительно говорят нам, что Солнце желтое. Но цвет его изменится, если мы вылетим за пределы земной атмосферы. На самом деле Солнце почти белое", – объяснил астроном.

По его словам, людям кажется, что Солнце желтое из-за рассеивания света в земной атмосфере.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Если мы возьмем источник белого света, например Солнце, и начнем его свет пропускать через атмосферу, то, проходя через наш воздух, оно будет сначала желтеть, потом станет оранжевым и наконец красным.

Ранее сообщалось, что на жителей Земли в 2025 году обрушится мощная солнечная буря, так как к этому времени светило достигнет пика своего цикла. В результате человечество якобы рискует столкнуться с "интернет-апокалипсисом". Отмечается, что из-за бури не исключены серьезные нарушения в работе компьютеров и случаи отключения электроэнергии.

