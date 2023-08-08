Земля может превратиться в безжизненную планету через 300 лет – климатолог

Глобальное потепление может ускориться из-за роста температуры поверхности Мирового океана, заявили в МГУ имени Ломоносова. Такой вывод сделан на основе данных программы Copernicus, согласно которым вода на планете разогрелась до рекордных 20,96 градуса. Разбираемся, как будут развиваться климатические события в мире при худших сценариях.

Все выше и выше

Температура поверхности Мирового океана в начале августа достигла рекордного значения в 20,96 градуса, следует из данных программы Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus. Предыдущий рекорд был побит в марте 2016 года, тогда поверхность воды прогрелась до 20,95 градуса.

По словам представителя программы Саманты Берджесс, в июле обновила рекорд и глобальная среднемесячная температура воздуха – 16,95 градуса. В совокупности с прогреванием Мирового океана это грозит ужасающими последствиями как для людей, так и для планеты, "подверженной все более частым и интенсивным экстремальным явлениям", предупредила Берджесс.

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что повышение температуры поверхности воды ускорит процессы глобального потепления. Кроме того, эксперт спрогнозировал увеличение количества тропических ураганов, рост уровня Мирового океана, а также изменение его биосферы и кислотности.





Сергей Мухаметов старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Также теплая вода меньше способна к поглощению углекислого газа, а это... будет ускорять глобальное потепление.

При этом он уточнил, что толща воды Мирового океана прогрета всего на 3,73 градуса. По словам Мухаметова, это значение не меняется десятилетиями.

"Теплый тончайший поверхностный слой на среднюю температуру всего океана практически не влияет, океан в основной массе холодный и темный. Солнечный свет проникает в верхние 100 метров примерно, а основной световой поток затухает на первых метрах", – объяснил Мухаметов.

Но, по словам ученого, именно поверхность Мирового океана взаимодействует с атмосферой. По этой причине рост ее температуры сильно влияет на климат, добавил океанолог.

Жаркие последствия

Потепление поверхности воды Мирового океана может привести к тому, что примерно через 300 лет Земля превратится в безжизненную планету. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

"Есть разные неприятности, которые могут сопровождать глобальное потепление. Например, из-за подъема уровня Мирового океана существует риск затопления некоторых городов: Лондон, Нью-Йорк, Новый Орлеан. Уменьшится количество пригодных для сельского хозяйства земель. Это неприятно, но не критично", – сказал эксперт.





Алексей Карнаухов климатолог Опасно, если изменения климата приобретут необратимый характер. Тогда примерно через 300 лет Земля превратится в безжизненную планету наподобие Венеры с температурой поверхности около 100 градусов. Однако это может произойти и раньше.

По словам Карнаухова, климат в минувшем июле лишний раз доказывает наличие глобального потепления. Изменения острее всего чувствуют пожилые, которым есть с чем сравнивать. С учетом того, что температуры на Земле постоянно растут, в скором времени каждый следующий год будет становиться самым жарким в истории, спрогнозировал ученый.

