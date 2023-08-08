Июль 2023 года стал в мире самым жарким месяцем в истории наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувший июль стал самым жарким месяцем за последние 83 года истории погодных наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую службу Copernicus.

По ее данным, он стал самым жарким с 1940 года. По всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градуса тепла, что даже выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2019 года.

В целом 2023 год стал третьим самым теплым годом в истории наблюдений, когда температура поднялась на 0,43 градуса выше средних показателей в последнее время. По словам специалистов, эти рекорды имеют катастрофические последствия для людей и для планеты.

Ранее сообщалось, что среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет.

Самый продолжительный период августовской жары был в 2010 году и длился с 2 по 11 августа. В тот же период, 4 августа, была зафиксирована самая высокая средняя суточная температура воздуха – 30,2 градуса.

Суточная температура воздуха в Москве в последний раз превышала 26 градусов в 2012 году, 7 августа она составила 26,8 градуса.

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