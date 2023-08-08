Синоптик заявил, что такая высокая температура в августе в Москве бывает раз в 15 лет

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Среднесуточная температура 7 августа в Москве составила 26 градусов. Такая высокая температура случается в последнем месяце лета в среднем один раз в 15 лет, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Для наших мест это довольно редкое явление", – подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что самый продолжительный период августовской жары был в 2010 году и длился с 2 по 11 августа. В тот же период, 4 августа, была зафиксирована самая высокая средняя суточная температура воздуха – 30,2 градуса.

Суточная температура воздуха в Москве в последний раз превышала 26 градусов в 2012 году, 7 августа она составила 26,8 градуса.

В свою очередь "Газета.ру" со ссылкой на France Presse сообщила, что июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории.

Июль 2023 года был на 0,33 градуса теплее июля 2019 года, когда был установлен предыдущий рекорд по средней температуре на уровне 16,63 градуса. Также июльская температура в 2023 году была на 0,72 градуса выше, чем средняя июльская температура за период с 1991 по 2020 год.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что на этой неделе высокая температура в столичном регионе пойдет на спад. Со вторника и до выходных атмосфера станет неустойчивой, что приведет к появлению локального выпадения осадков и грозам.

"Утро": 31 градус ожидается в столице 7 августа