Синоптик предупредил москвичей о ливнях и грозе на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высокая температура, установившаяся в Московском регионе, на следующе неделе может пойти на спад. В пятницу и субботу, 11–12 августа, ожидаются грозовые ливни и дожди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Он отметил, что 7 августа станет последним днем, когда жители Москвы и Подмосковья увидят высокие температурные показатели, ожидается до 30 градусов тепла. С 8 августа и до выходных атмосфера станет неустойчивой, это приведет к появлению локального выпадения осадков и гроз.

"Если во вторник дневная температура понизится до 24–29 градусов, то с каждым днем показатели термометров будут сбрасывать по одному градусу и в конце недели вернутся в климатическое русло августа – до 19–24 градусов", – сказал синоптик.

В пятницу и субботу, 11–12 августа, жителям региона стоит быть готовыми к сильным грозовым ливням. Синоптик предположил, что в этот день может выпасть от 13 до 30 миллиметров осадков.

Тишковец подчеркнул, что до конца текущего месяца столбики термометров больше не поднимутся до 30 градусов, однако температура должна остаться в комфортных летних показателях.

"Во второй и третьей декадах августа температура будет превышать норму примерно на 1–3 градуса с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало сентября. Предварительно, осенью запахнет только к середине сентября", – резюмировал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что 5 августа в Москве был зафиксирован температурный рекорд – 29,2 градуса, а 7 августа в столицу снова придет жара, воздух прогреется до 33 градусов, однако ночью она опустится на 10 градусов.

Он добавил, что со вторника, 8 августа, циркуляция воздуха изменится, погода будет облачной, но все еще достаточно жаркой, температура воздуха составит 28–30 градусов.



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