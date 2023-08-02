Эксперт рассказал, где в России будут появляться смерчи

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В связи с изменением климата смерчи могут оказаться обычным явлением. Чаще всего их можно будет встретить в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает URA.RU со ссылкой на ведущего научного сотрудника, специалиста по природным катастрофам Алексея Карнаухова.

По его словам, также смерчи могут быть в Белгородской, Ярославской, Архангельской и Калининградской областях, в Карелии, Коми, Крыму, Татарстане и Пермском крае.

"Более того, те торнадо, которые ходят по Америке, они, прежде всего, сухопутные и очень разрушительные. В Америке смерчи являются бедой. В России это не так часто наблюдаемое явление, но в последнее время оно активизировалось", – отметил эксперт.

Смерчи начнут появляться чаще из-за роста температур и содержания водяных паров в атмосфере, объяснил специалист. Он подчеркнул, что первые торнадо обычно не разрушительны.

"Скорее всего, сначала будут возникать относительно небольшие смерчи, которые просто будут привлекать внимание окружающих. Люди будут их фотографировать. Но это будет говорить о том, что в данном регионе появление торнадо стало возможным и можно в будущем ожидать их крупных, разрушительных", – добавил Карнаухов.

Ранее администрация Туапсинского района Краснодарского края сообщала, что над морем в юго-западном направлении был зафиксирован смерч, он находился в 10 километрах от берега. После он продолжил движение в северо-восточном направлении.

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