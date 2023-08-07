Эксперт спрогнозировал рост числа ливней в Москве из-за глобального потепления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глобальное потепление увеличит число ливней в Москве. Об этом рассказал океанолог, спикер лектория Политехнического музея "Открывай новое" Александр Осадчиев, сообщает газета "Известия".

Ученый считает, если Восточно-Европейская платформа, на которой находится Москва, опустится на несколько сотен метров, тогда столица может быть затоплена океаном.

"Я думаю, на нашем веку этого не случится. Все-таки Москва расположена достаточно высоко и далеко от моря, чтобы ее не затопило. При полном таянии Антарктики и всех остальных ледников – а это совершенно апокалиптический сценарий из области фантастики – уровень океана повысится всего на 60–70 метров. И даже такое повышение уровня Мирового океана Москве не угрожает", – сказал Осадчиев.

Специалист отметил, что изменение климата в связи с глобальным потеплением в настоящее время – реальность. При этом остановить этот процесс не удастся, так как люди продолжают использовать ресурсы и электроэнергию в огромных количествах и выделяют парниковые газы. Температура растет быстрее, чем когда-либо в истории Земли.

По словам ученого, участившиеся сильные ливни в Москве – это не случайность, а результат глобального потепления. Кроме того, сильные дожди и стихийные бедствия на Черноморском побережье России также являются частью этих изменений.

"Действительно, есть исследования, которые показывают, что увеличение ливневых дождей, в частности на нашем Черноморском побережье, и затопление Крымска, которое было лет 10 назад, – это эффект глобального потепления, которое происходит сейчас", – рассказал эксперт.

Осадчиев пояснил, согласно наиболее пессимистическому сценарию, из-за таяния льдов к концу XXI века уровень Мирового океана вырастет на 3 метра, что приведет к затоплению многих прибрежных территорий. Но человечество способно защищать территории при помощи специальных сооружений. Например, такие возведены в Санкт-Петербурге.

Специалист добавил, что глобальное потепление приносит благоприятную температуру для выращивания винограда на территории на сотни километров к северу. То есть в Испании, Италии и Франции это станет делать сложнее, а в Германии – легче.

По словам Осадчиева, человечество не может серьезно влиять на факторы, которые формируют климат, несмотря на активное развитие технологий. Ученый предупредил, что вмешательство в эту сферу очень дорого и может принести множество осложнений.

Ученый рассказал, что в сталинское время существовала идея создать Сибирское море, то есть перекрыть Обскую губу дамбой, чтобы в Западной Сибири был большой водоем. Также были проекты строительства дамбы, перекрывающей Берингов пролив и отделяющей Тихий океан от Северного Ледовитого.

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк отметил, что увеличение частоты ливней в Москве из-за глобального потепления действительно закономерно, поэтому жителям города стоит к этому привыкать. Кроме того, рост температуры на один градус поднимает содержание воды в воздухе. Из-за этого с неба выпадает больше осадков.

"При этом быстрые потоки теплого воздуха идут вверх, а холодного – вниз. Теплый воздух быстро остывает и обрушивает ливни, поэтому теперь ливневые канализации в столице нужно строить с учетом большего объема осадков в сутки", – рассказал Шкрадюк.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что Эль-Ниньо увеличит шансы на теплую зиму в Москве.

Климатолог объяснил, что в таком случае зимой будут приходить теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Если случится Эль-Ниньо, зима в столичном регионе будет мягкой и теплой.

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки