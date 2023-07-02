Климатолог Кокорин заявил, что в России уже появились первые климатические мигранты

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К концу 21 века от 10 до 30 процентов населения Земли будут вынуждены сменить место жительства из-за изменения климата. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

"Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства", – приводит его слова РИА Новости.

По его прогнозам, в лучшем случае сменить место жительства из-за климатических условий к концу 21 века придется всего 10 процентам жителей Земли.

Он подчеркнул, что для недопущения негативного сценария, государства должны достигнуть углеродной нейтральности. Но даже в таком случае, считает Кокорин, часть жителей Земли покинет родные земли из-за дефицита питьевой воды.

Климатолог также заявил, что первые климатические мигранты в России уже появились. Он привел в пример людей с Севера, которые после выхода на пенсию не едут в Краснодарский край, как это было раньше, а выбирают места с менее жарким климатом.

По словам Кокорина, уже сейчас в Краснодарском крае температуры могут превышать 40 градусов, что очень вредно для пожилых людей, которые много лет прожили на Севере.

Ранее сообщалось, что таяние ледников в горной системе Гиндукуш в Гималаях может стать угрозой жизни 2 миллиардов человек, которые проживают на территориях, где распространись идущие с этих гор реки. За последнее десятилетие, предупреждают ученые Международного центра комплексного развития горных районов, гималайские ледники таяли на 65% быстрее, чем за такой же период ранее.



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