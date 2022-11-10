Ученые оценили прогноз о гибели человеческой цивилизации в 2050 году

Суперкомпьютер World One, который прогнозирует закономерности человеческой цивилизации, подсчитал, что ее гибель произойдет в 2050 году. Примечательно, что к концу света приведет деятельность самого человека. Разбираемся, насколько верны прогнозы машины, а также какие угрозы могут возникнуть в ближайшем будущем.



Конец света меньше чем через 30 лет?

Суперкомпьютер World One был создан в 1973 году для отслеживания закономерностей человеческой цивилизации по заказу Римского клуба. Это международная организация, которая изучает глобальные проблемы и доносит их до мирового сообщества.

World One анализирует динамику рождаемости в мире, уровень загрязнения окружающей среды и другие параметры, чтобы определить, какой будет жизнь в будущем. По данным СМИ, компьютер ранее уже давал сбывшийся прогноз о том, что природные ресурсы и жизненно важные минералы станут менее доступны людям. Машина также прогнозировала, что состояние планеты в 2020 году будет "крайне критическим".

В этот раз суперкомпьютер подсчитал, что конец света произойдет в 2050 году. Причина катастрофы – загрязнение окружающей среды по вине человека и негативные последствия в результате этого.





из прогноза суперкомпьютера World One Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать.

При этом отмечается, что экологически чистые автомобили, а также контроль рождаемости не улучшат ситуацию.



Перенаселение не грозит?

Прогноз не имеет ничего общего с реальностью и напоминает газетную утку западных СМИ, а компьютер World One страшно устарел. Об этом Москве 24 рассказал футуролог Сергей Москалев.

"World One это не компьютер, а программа 1973 года. Сейчас самый дешевый смартфон мощнее ее. Никакой особой магии в прогнозах программы нет. Просто взяли, посчитали население, потребление, умножили одно на другое и сказали: в 2050 году все закончится", – объяснил эксперт.





Сергей Москалев футуролог Но мир меняется, земли и продуктов питания хватает с избытком. Более вероятно, что Земле придет конец, потому что на нее упадет астероид. Хотя вероятность такого развития событий – 0,0001%.

По словам футуролога, вопросы питания и питьевой воды решаются с развитием цивилизации. Например, были выведены злаки, которые не подвергаются нападению насекомых.

"Лет 20 назад стали говорить о том, что закончится питьевая вода. Затем в Израиле построили опреснительный завод, который опресняет морскую воду. Если взяться за это дело, то из морской воды можно спокойно делать нормальную питьевую воду", – объясняет эксперт.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Москвой 24 добавил, что планете не нужен контроль рождаемости. Населению Земли и так грозит сокращение.





Юрий Крупнов председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Никаких предпосылок для перенаселения, сверхизбыточной нагрузки на территорию Земли попросту нет. Чтобы это увидеть, не требуются никакие суперкомпьютеры. Населенность территории Земли в благоприятных климатических поясах составляет не больше 3–4% от всей поверхности планеты.

По словам эксперта, показатели рождаемости падают начиная с XX века. "Условное количество детей на одну семью падает уже второй век", – подчеркнул Крупнов.



Не голод, так вирус?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Климатологи дают более пессимистичный сценарий развития цивилизации. В ближайшее время человечество может прийти к точке невозврата. Это ситуация, когда климатические изменения в атмосфере станут необратимы. Об этом Москве 24 рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

"Климатологи опасаются, что мы можем пройти точку невозврата в самом ближайшем будущем. Когда изменения климата приобретут такой характер, что действия человека не смогут предотвратить негативные сценарии", – объяснил эксперт.

По словам климатолога, температура в таком случае повысится не на два-три градуса, а на десятки и сотни градусов.





Алексей Карнаухов климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Если изменения климата на Земле все-таки приобретут необратимый характер, то конечная температура может значительно превысить 100 градусов. Океаны испарятся, и поверхность Земли будет представлять собой раскаленную пустыню. И выжить в этих условиях мы не сможем. Никакой бункер не спасет от гибели.

Кроме того, глобальное потепление может привести к таянию вечной мерзлоты, что несет угрозу появления новых вирусов, продолжил ученый.

"В зоне вечной мерзлоты были похоронены люди, умершие в результате испанки, которая бушевала в начале XX века. Огромное количество погибло во всем мире от этой инфекции. Ученым было ужасно любопытно найти живой вирус, и на Аляске они нашли останки таких людей. Не исключено, что этот вирус попадет опять в природу", – говорит эксперт.

По словам Карнаухова, при высоких температурах страдает иммунная система, поэтому животные и птицы могут стать инкубаторами новых штаммов, а затем инфекция окажется опасной для человека.

Смогут ли люди не допустить точку невозврата – большой вопрос, считает климатолог. Поэтому мысль о том, что какая-то группа людей, которым небезразлична судьба их потомков, в порядке личной инициативы соберет необходимые средства, построит город на Луне и создаст новую цивилизацию, уже не кажется такой фантастичной, заключил Карнаухов.

