Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году

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Суперкомпьютер World One, созданный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил, что человечество вымрет к 2050 году, сообщает британское издание The Daily Star.

Крах цивилизации наступит из-за деятельности людей, в частности, загрязнения окружающей среды и его негативных последствий. Причем, по прогнозам компьютера, мир не спасет даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.

"Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", – говорится в прогнозе машины, созданной по заказу Римского клуба в 1970-х годах.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что из-за чрезмерного потребления товаров и ресурсов человечество идет к своей гибели семимильными шагами. Он привел пример с кроликами: чтобы насытиться человеку достаточно одной тушки, однако он берет десять, для хранения которых уже нужен холодильник, что создает целую потребительскую цепочку. Так, последнему требуется электроэнергия; чтобы ее получить нужно сжечь топливо, которое, в свою очередь, необходимо где-то добыть.

Шойгу также вспомнил своего деда. Тот, когда шел на охоту в тайгу, возвращался с тушкой одного зверя, поскольку знал, что столько мяса ему достаточно. При этом если бы его добыча была больше, то год спустя животных осталось бы меньше.

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