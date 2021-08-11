Шойгу заявил, что не видит смысла увеличивать число призывников в российской армии

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Увеличивать число срочников в армии России нецелесообразно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая перед участниками образовательного форума "Территория смыслов".
"Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет", – приводит его слова РИА Новости.
Шойгу также сообщил, что иногда сам лично проверяет бытовые условия в казармах. Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие были постепенно освобождены от несвойственных им дел. В частности, подчеркнул он, служащие по контракту проводят 80% времени на полигонах.
В начале июня во всех регионах России стартовал проект по модернизации военных комиссариатов и пунктов отбора. Шойгу тогда сравнил военкоматы с гардеробом в театре и отметил, что пришло время приводить их в порядок.
Все российские военкоматы обеспечат выходом в интернет
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