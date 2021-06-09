Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Во всех регионах России стартовал проект по модернизации военных комиссариатов и пунктов отбора. Об этом объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Он сравнил военкоматы с гардеробом в театре и отметил, что пришло время приводить их в порядок.

"Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", – цитирует Шойгу ТАСС.

Министр обороны спросил у губернатора Тверской области Игоря Руденю, достаточно ли региону года, чтобы полностью реализовать проект, на что тот ответил утвердительно. Руденя подчеркнул, что выполнить поставленную задачу удастся и в более короткие сроки.

Ранее Шойгу устроил внезапную проверку столичного военкомата и раскритиковал работников за отсутствие оборудования. Он обратил внимание на то, что в военкомате отсутствуют компьютеры, так что вся связь осуществляется с помощью бумажной почты.