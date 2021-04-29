В РФ ужесточат правила постановки на воинский учет

Фото: ТАСС/Zuma
Молодые люди призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, в противном случае им грозит штраф. Об этом говорится в законопроекте, который в настоящее время готовится в Госдуме.
Согласно КоАП, штраф может составить от 500 до 3 000 рублей.
"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат", – цитирует председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева "Российская газета".
По его словам, поводом к привлечению к административной ответственности может стать неявка гражданина на мероприятия, которые связаны с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу.
Помимо этого, ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, которое расширяет действие нормы. Нововведение будет касаться не только допризывников, но и тех, кто находится в запасе.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов для уклонистов, не вставших на воинский учет. Согласно инициативе, уклоняющихся от службы в армии предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: