В РФ ужесточат правила постановки на воинский учет

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Молодые люди призывного возраста будут обязаны самостоятельно прийти в военкомат, в противном случае им грозит штраф. Об этом говорится в законопроекте, который в настоящее время готовится в Госдуме.

Согласно КоАП, штраф может составить от 500 до 3 000 рублей.

"Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат", – цитирует председателя правления Ассоциации юристов РФ Владимира Груздева "Российская газета".

По его словам, поводом к привлечению к административной ответственности может стать неявка гражданина на мероприятия, которые связаны с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу.

Помимо этого, ко второму чтению законопроект предлагается дополнить еще одним положением, которое расширяет действие нормы. Нововведение будет касаться не только допризывников, но и тех, кто находится в запасе.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов для уклонистов, не вставших на воинский учет. Согласно инициативе, уклоняющихся от службы в армии предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей.