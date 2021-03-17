ГД в I чтении приняла проект о повышении штрафов для уклонистов от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов для уклонистов, не вставших на воинский учет.

Согласно инициативе, уклоняющихся от службы в армии предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей.

Помимо штрафа, законопроект предусматривает дополнение списка поводов к возбуждению административных дел из-за неявки призывника на мероприятия по воинскому учету.

Уточняется, что такой законопроект был внесен на рассмотрение зампредом комитета Государственной думы по обороне Андреем Красовым в феврале 2019 года. Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки.

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