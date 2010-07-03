В российской армии стало меньше 18-летних призывников

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В российской армии сократилось число 18-летних призывников с 2013 года. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

"В результате повышения привлекательности военной службы увеличилось количество граждан старших возрастов, призываемых на военную службу. Численность 18-летних граждан, призванных на военную службу с 2013 года, сократилось более чем на 8%, а граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось более чем на 11%", – передает ТАСС его слова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что не исключает отмены обязательного призыва в армию.

Также министерство обороны составило поправки в положение о воинском учете. Военкоматы будут брать на учет проживающих в их районе молодых людей без регистрации.

