Совфед освободил некоторых призывников от обязательной медкомиссии

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Совфед освободил ряд призывников от прохождения обязательной медкомиссии. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

"Исключается обязательное медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва", – отметил первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.

Он уточнил, что это касается призывников, чье временное освобождение от службы не связано с состоянием здоровья. Эти молодые люди могут пройти медкомиссию по собственному желанию.

Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить правила постановки на воинский учет. Предполагается, что граждане должны будут сами являться в военкомат по достижении призывного возраста. В противном случае их ждет штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

