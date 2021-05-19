Совфед освободил некоторых призывников от обязательной медкомиссии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Совфед освободил ряд призывников от прохождения обязательной медкомиссии. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
"Исключается обязательное медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву, имеющих основания для предоставления отсрочки или освобождения от призыва", – отметил первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин.
Он уточнил, что это касается призывников, чье временное освобождение от службы не связано с состоянием здоровья. Эти молодые люди могут пройти медкомиссию по собственному желанию.
Ранее стало известно, что в России планируют ужесточить правила постановки на воинский учет. Предполагается, что граждане должны будут сами являться в военкомат по достижении призывного возраста. В противном случае их ждет штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.
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