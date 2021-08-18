Шойгу предупредил о скорой гибели человечества из-за перепотребления

Фото: kremlin.ru
Из-за чрезмерного потребления товаров и ресурсов человечество идет к своей гибели семимильными шагами. Такое мнение высказал в интервью журналу "Вокруг света" глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению. <...> Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", – сказал министр.
Он привел пример с кроликами: чтобы насытиться человеку достаточно одной тушки, однако он берет десять, для хранения которых уже нужен холодильник, что создает целую потребительскую цепочку. Так, последнему требуется электроэнергия; чтобы ее получить нужно сжечь топливо, которое, в свою очередь, необходимо где-то добыть.
Шойгу также вспомнил своего деда. Тот, когда шел на охоту в тайгу, возвращался с тушкой одного зверя, поскольку знал, что столько мяса ему достаточно. При этом если бы его добыча была больше, то год спустя животных осталось бы меньше.
"Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", – заключил министр.
Ранее глава Минобороны назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой для любой страны. По его словам, внешние опасности не так страшны, потому что власти знают, как им противостоять.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: