Шойгу предупредил о скорой гибели человечества из-за перепотребления

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Из-за чрезмерного потребления товаров и ресурсов человечество идет к своей гибели семимильными шагами. Такое мнение высказал в интервью журналу "Вокруг света" глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому – безудержное стремление к потреблению. <...> Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", – сказал министр.

Он привел пример с кроликами: чтобы насытиться человеку достаточно одной тушки, однако он берет десять, для хранения которых уже нужен холодильник, что создает целую потребительскую цепочку. Так, последнему требуется электроэнергия; чтобы ее получить нужно сжечь топливо, которое, в свою очередь, необходимо где-то добыть.

Шойгу также вспомнил своего деда. Тот, когда шел на охоту в тайгу, возвращался с тушкой одного зверя, поскольку знал, что столько мяса ему достаточно. При этом если бы его добыча была больше, то год спустя животных осталось бы меньше.

"Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", – заключил министр.

Ранее глава Минобороны назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой для любой страны. По его словам, внешние опасности не так страшны, потому что власти знают, как им противостоять.

