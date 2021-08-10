Шойгу рассказал о главной угрозе России

Фото: kremlin.ru
Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. Об этом сообщает РИА Новости.
"Внешние угрозы – они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", – отметил Шойгу.
Однако внутренняя угроза, по его словам, значительно страшнее.
"Но есть более страшная часть, она в последнее время или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", – заявил министр обороны.
Ранее Шойгу предложил создать в Сибири несколько научно-промышленных центров. В этом вопросе министр сослался на подобные планы, существовавшие еще во времена Советского Союза, однако так и не реализованные из-за распада страны.
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