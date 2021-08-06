Шойгу прокомментировал заявления Зеленского анекдотом

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

На заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым будет украинским, министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил анекдотом.

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: !Почему бил? Он бил, есть и будет", – сказал он.

Шойгу сравнил эту историю с Крымом и добавил, что руководители Украины меняются, а Крым всегда был, есть и будет российским.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени, а также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.