Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российской территорией

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Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.

"Хоть перепишите историю, хоть все города переназовите, сотрите эту историю. Невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени", – убежден Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. В нем он упомянул статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, отметив, что его стране не нужно доказывать свою историю историческими трактатами и статьями.

Зеленский подчеркнул, что крещение является частью истории именно Украины, поскольку оно произошло в бытность Киевской Руси. Он также назвал Киевскую Русь матерью истории Украины, в связи с чем добавил, что 24 области страны, в том числе и Крым, являются ее неотъемлемыми частями, детьми.

По его словам, никто не должен посягать на наследство Украины, пытаясь доказать причастность к ее истории, находясь за тысячи километров от мест, где она происходила.

Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике. В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

