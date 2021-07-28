Зеленский назвал Крым ребенком Киевской Руси

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси. В нем он упомянул статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов, отметив, что его стране не нужно доказывать свою историю историческими трактатами и статьями.

Зеленский подчеркнул, что крещение является частью истории именно Украины, поскольку оно произошло в бытность Киевской Руси.

"Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камне", – сказал Зеленский.

Он также назвал Киевскую Русь матерью истории Украины, в связи с чем добавил, что 24 области страны, в том числе и Крым, являются ее неотъемлемыми частями, детьми. По его словам, никто не должен посягать на наследство Украины, пытаясь доказать причастность к ее истории, находясь за тысячи километров от мест, где она происходила.

Ранее Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля аналитическую статью, посвященную русско-украинской тематике. В ней он назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией, а также отметил, что Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, пытаясь создать из нее анти-Россию.

