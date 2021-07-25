В Киеве заявили о "начале прозрения" у Зеленского в отношении Запада

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Президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" и видеть реальное отношение Запада к стране, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Он отметил, что Киеву нужно пересмотреть экономическое сотрудничество с ЕС, поскольку из-за этого Украина "убила" свой рынок, в частности, местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.

"Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", – приводит слова Мураева РИА Новости.

В начале июля Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО.

В свою очередь представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что реформы не дадут Киеву таких гарантий.