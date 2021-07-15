Экс-представитель НАТО в России предупредил об опасном положении Украины

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Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что Украина оказалась в опасном положении из-за отсутствия значимой поддержки Запада. Свое заявление Табах сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел "Укринформ".

По его словам, это касается экономики, политики, военной и дипломатической сфер.

Табах подчеркнул, что внутри Украины происходят "большие подрывные действия", которые подвергают страну опасности.

"И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию", – сказал экс-представитель НАТО.

Он выразил мнение, что лидерам ведущих стран Европы выгодно, чтобы Украина "пропала с радаров".

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал сегодняшнюю Украину колыбелью фашизма в Европе. Так парламентарий прокомментировал высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Алексея Данилова, который назвал украинского президента "первым президентом национал-патриотом".

В конце июня бывший депутат парламента Украины Евгений Мураев рассказал о возможном распаде страны на четыре части в будущем. По его мнению, ряд западных стран, вкладывая деньги в ближайшие украинские территории и так активно выдавая паспорта украинцам, преследует свои корыстные цели. К таким странам он отнес Польшу, Венгрию и Румынию.