Зеленский заявил, что Россия будет сожалеть о своих решениях по Крыму

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В будущем Россия пожалеет о своих решениях по Крыму, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу "Дом".

"Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. <...> Крым – это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально, может быть, на поколение, на два так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать", – сказал он

В то же время он заявил, что между русским и украинским народом нет никакой ненависти. При этом, по мнению Зеленского, многие русские поддерживают Украину и им якобы стыдно "за все, что связано с Крымом".

"Я всегда говорил: мы должны разделять две вещи. Мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев. Это неправда", – добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Крым никогда не будет русской территорией. Возвращение полуострова под контроль Киева он назвал вопросом времени, а также отметил, что Россия никогда не будет любить Крым так, как Украина.

После этого украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что слова Зеленского о любви к Крыму являются лишь циничным пиаром, а заявления о преодолении раскола в обществе слишком сильно отличаются от реальных действий президента Украины.